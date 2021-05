L'ex de Hayden Panettiere est en prison pour violence à son endroit

L'ex-petit ami de Hayden Panettiere, Brian Hickerson, a passé le week-end derrière les barreaux après s'être rendu aux autorités pour commencer sa peine de prison pour violence domestique.

L'homme faisait initialement face à huit chefs d'accusation, dont violence conjugale et agression, suite à son arrestation en juillet dernier après que Hayden Panettiere l'eut accusé de l'avoir frappée à plusieurs reprises au cours de leur relation, les incidents ayant eu lieu entre mai 2019 et janvier 2020.

Il a été condamné à 45 jours de prison le mois dernier et avait jusqu'à vendredi pour se rendre à la police.

Brian Hickerson, courtier en immobilier, s'est présenté aux autorités à la date limite et a été placé derrière les barreaux, mais il devrait bénéficier d'une libération anticipée le 19 mai prochain, d'après E! Online.

En plus de son séjour en prison, il sera soumis à quatre ans de mise à l'épreuve et devra suivre 52 cours sur la violence domestique et payer des frais de 500 dollars.

Il a également reçu une ordonnance restrictive de cinq ans lui interdisant de s'approcher de l'actrice de Nashville.

Hayden Panettiere a précédemment révélé qu'elle avait fait part de ses allégations contre son ex afin de «donner du pouvoir à d'autres personnes qui sont dans des relations abusives».

«Je suis prête à faire ma part pour que cet homme ne fasse plus jamais de mal à personne. Je suis reconnaissante envers mon système de soutien, qui m'a aidé à avoir le courage de retrouver ma voix et ma vie», avait-elle ajouté.

La star a commencé à sortir avec Brian Hickerson à l'été 2018, peu après s'être séparée de son fiancé, l'ancien champion de boxe Vladimir Klitschko - le père de sa fille de six ans, Kaya.

