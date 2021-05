MGK explique pourquoi il porte le sang de Megan Fox dans une fiole autour de son cou

À la plus récente édition de la Saint-Valentin, le rappeur et chanteur pop-punk Machine Gun Kelly en avait fait sourciller plusieurs en publiant sur Instagram une photo de son collier.

• À lire aussi: Machine Gun Kelly a un nouveau tatouage sur la gorge

Détrompez-vous, ce n’était pas un bijou ordinaire. Sur la chaîne reposait une fiole contenant une goutte de sang ayant déjà circulé dans les veines de sa conjointe, la comédienne Megan Fox.

«Je porte ton sang autour de mon cou», peut-on lire en légende.

Dans une récente entrevue accordée à Ellen Degeneres, l’homme de 31 ans raconte que Fox lui a donné le collier pour qu’il puisse se sentir proche d’elle alors qu’elle devait se rendre à l’extérieur pour un tournage.

• À lire aussi: Après 18 ans, Ellen DeGeneres annonce la fin de son talk-show

«Elle devait sortir de la ville pour tourner un film et notre relation était encore fraîche. Je n’avais pas de passeport, et elle allait en Bulgarie, et je commençais à capoter un peu», a dit MGK.

«Certains gens donnent un mouchoir à leur partenaire. Elle m'a donné son ADN.»

Ark.

En plus de parler de son accessoire sanguin, le rappeur a aussi déclaré que si son couple avait survécu à la séparation, c’était en partie grâce à un allié insoupçonné.

Bernie Sanders.

«Vous savez qui m’a aidé à recevoir mon passeport? Bernie Sanders.»

MGK a précisé qu’il n’avait pas eu la chance de lui parler de vive voix depuis, mais a tenu à remercier lui et son équipe en ondes.

«Je me suis rendu en Bulgarie et maintenant, notre relation se porte à merveille. Merci beaucoup.»

Megan Fox et Machine Gun Kelly ont commencé à se fréquenter l’an dernier après s’être rencontrés sur le plateau du film Midnight in Switchgrass.

Aussi sur le Sac:

s

s