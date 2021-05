Harry affirme qu’il a beaucoup souffert à cause du prince Charles dans une nouvelle entrevue

Dans une nouvelle entrevue accordée à Dax Shepard pour le balado Armchair Expert, le prince Harry critique fortement les capacités parentales de son père, le prince Charles, et indique qu’il a quitté le Royaume-Uni pour «briser le cycle de douleur» que lui-même a connu en étant membre de la famille royale.

Le duc de Sussex a aussi dévoilé qu’il songe à quitter la firme depuis le début de sa vingtaine à cause du traitement qu’a reçu sa mère, la princesse Diana.

L’homme de 36 ans a ajouté qu’il est aujourd’hui en thérapie, en grande partie grâce au soutien qu’il a reçu de sa femme Meghan Markle.

Harry était de passage au balado pour faire la promotion de sa série The Me You Can’t See, produite avec Oprah, qui sera diffusée sur Apple TV+ à partir de vendredi.

Ces nouvelles critiques de la famille royale arrivent deux mois après une entrevue-choc que le couple princier avait octroyée à Oprah, dans laquelle ils ont accusé notamment la famille royale de racisme.

Le prince, qui sera père pour une deuxième fois en octobre, croit que son propre père avait beaucoup souffert de son éducation par la Reine et le défunt prince Philip, et que Charles aurait ensuite répété ce même traitement à lui et son frère William.

«Je ne veux pas pointer personne du doigt ni accuser personne, mais quand on parle d’être parent, j’ai subi une sorte de douleur ou souffrance causée par les propres douleurs ou souffrances que mon père a subies, je veux m’assurer de briser le cycle, pour ne pas répéter les mêmes erreurs.»

Le prince a qualifié la douleur de «génétique» en précisant qu’en tant que parents, il est important de reconnaître ses traumatismes pour s’assurer de ne pas les partager à ses propres enfants.

Harry ajoute qu’il n’avait pas réalisé à quel point son éducation l’avait affecté, mais qu’un jour, il a commencé à mettre les pièces ensemble.

«Je sais aujourd'hui qu’il m’a traité de la même façon que ses parents l’ont traité. Et moi, j’ai réagi en déménageant ma famille aux États-Unis. Ce n’était pas mon plan, mais parfois, on doit mettre sa famille et sa santé mentale avant tout.»

Harry a aussi comparé son enfance à un mélange entre le film The Truman Show, et habiter dans un zoo.

