On sait enfin quand l'épisode «réunion spéciale» de «Friends» sera diffusé

Friends, la série culte des années 90, sera de nouveau sur nos écrans au printemps pour un épisode bien spécial et nous connaissons enfin la date de diffusion!

Au tout début de 2020, l'actrice Jennifer Aniston a partagé une publication sur son compte Instagram confirmant le retour de la série. «Cela se produit», a-t-elle simplement mentionné.

Le tournage de l'épisode a été repoussé de plus d'un an à cause de la pandémie, puis fut filmé en avril 2021.

Plusieurs sources ont dévoilé que nul autre que Justin Bieber avait obtenu un petit caméo! Le chanteur canadien aurait été aperçu arborant le costume d'Halloween de Ross surnommé «Sputnik».

Malgré le fait que la production a tenté de tout garder secret, certaines photos et informations ont été divulguées dans les derniers jours.

📸| More Pictures of the #FriendsReunion set 😭!!

- it's actually happening pic.twitter.com/O86docBSR1 — MLP Updates (@MatthewPerryNew) April 9, 2021

Finalement, il a été annoncé que l'épisode sortirait sur HBO Max (et donc sur Crave au Canada) le 27 mai 2021!

Celui-ci se déroulera 25 ans après les événements de la série originale, et les six comédiens principaux seront tous de la partie. On parle bien sûr de Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matthew Perry (Chandler), Matt Leblanc (Joey) et David Schwimmer (Ross).

On sait que les acteurs seront eux-mêmes dans une grande partie de l'épisode, mais qu'il y aura aussi une section dans la peau de leurs personnages.

On se demande s'il y aura d'autres caméos de stars! On aimerait bien revoir Cole Sprouse dans le rôle de Ben, le fils de Ross! Ce n'est qu'une suggestion...

