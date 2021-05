Sarah-Jeanne Labrosse et Marc-André Grondin adoptent un bébé chien

Le couple formé de Sarah-Jeanne Labrosse et Marc-André Grondin est maintenant parent d'une créature poilue.

En effet, si vous suivez les deux comédiens sur Instagram, vous avez sûrement remarqué qu'un petit chien avait fait son apparition dans leurs publications ainsi que dans leurs stories.

• À lire aussi: Marc-André Grondin emménage avec Sarah-Jeanne Labrosse et on apprend qu'il est papa



En effet, depuis quelque temps déjà, les amoureux sont devenus famille d'accueil pour un adorable chiot, nommé Hank!



Dans une entrevue au magazine 7 Jours, l'égérie de l'émission Révolution confiait qu'en devenant famille d'accueil quelques semaines pour Hank, il s'agissait d'un test à savoir si le couple était capable, avec ses horaires chargés, d'adopter un chien à long terme.

• À lire aussi: 9 personnes qu’on ne s’attendait pas à voir au Bye Bye 2020



«Nous aimerions le garder, mais nous avons des horaires très irréguliers, donc nous testons tout ça pour le moment. Il est possible que nous adoptions Hank, mais il est aussi possible que nous le confiions à une famille qui aura plus de temps pour lui. Ce serait peut-être la plus grande preuve d’amour à lui donner», a expliqué Sarah-Jeanne lorsque.



Adorable, n'est-ce pas?





Le beau Hank est un des chiens rescapés par Rescue All Dogs, un organisme à but non lucratif qui vient au secours de chiens qui ont été abusés, négligés ou abandonnés. Ces chiens sont placés dans des familles d'accueil quelque temps avant d'être prêts pour l'adoption.





À voir sur le Sac de chips:

s

s

s