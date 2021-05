Un voleur de poules sévit dans la MRC de Portneuf

Une résidente de Sainte-Christine-d'Auvergne a eu la triste surprise de constater qu’elle s’était fait dérober une dizaine de poules pondeuses.



Marilyne Godin, qui habite la municipalité de 550 âmes de la MRC de Portneuf, a récemment réalisé qu’un cambrioleur avait eu l’audace de lui subtiliser une dizaine de poules pendant la nuit.

Sur Facebook, elle a publié un message à l’intention du brigand: «À la personne qui est venu chez moi, qui est entrée dans mon poulailler et qui a volé une dizaine de poules.. mes plus belles, mais plus jeune et mes poules de race noir, mes jeunes pondeuse, et ma blanche... qui a pris soin de laisser les vieilles un peu déplumé.. je t'en veux jusqu'au plus profond de moi-même.»



En entrevue avec la journaliste Judith Desmeules, du Soleil, a précisé les circonstances du larcin: «Elles sont lousses sur le terrain, et la nuit elles rentrent dans le poulailler. Je le ferme avec un crochet. Quand je suis allée les sortir dimanche, la porte était grande ouverte».



Dans sa publication sur les réseaux sociaux, la victime demandait donc l’aide de ses voisins pour retrouver ses volailles.

«Si jamais vous avez un voisin qui a de nouvelles poules de différentes variétés... s'il vous plaît me contacter», a-t-elle écrit.



Les internautes étaient unanimes: ça n’a pas de bon sens de voler des poules! Et plusieurs d'entre eux semblaient également avoir constaté de mystérieuses disparitions de poules sur leurs propriétés.



Le malfaiteur, lui, n’a qu’à bien se tenir. Sur Facebook, Marilyne Godin lui a adressé le message suivant: «Pis à toi qui a eu le culot de faire ça, Fuck You.»

Le message est passé.

