Nipplegate: les frères Jackson remercient Justin Timberlake d'avoir présenté ses excuses

Les frères de Janet Jackson ont remercié Justin Timberlake d'avoir présenté ses excuses pour son rôle dans le scandale du «Nipplegate» de 2004.

La superstar de la pop avait choqué les téléspectateurs - et les commanditaires - de la NFL lorsque Justin Timberlake avait arraché son costume, laissant apparaître un de ses seins, pendant une performance explosive avec l'interprète de Cry Me A River dans le cadre du concert de la mi-temps du Super Bowl.

On ne sait toujours pas qui est spécifiquement responsable de ce moment, mais le chanteur de Mirrors a présenté des excuses en février dernier après avoir été critiqué pour son comportement dans le documentaire Framing Britney Spears. Il avait également demandé pardon à son ex-compagne.

Lors d'une apparition dans le Andy Cohen Show ce mercredi, Marlon, Tito et Jackie Jackson sont revenus sur ces excuses, Marlon affirmant : «Vous savez, il faut être un homme pour se lever et faire ça, donc nous le remercions de l'avoir fait. Mais nous aimerions aller de l'avant. Mais, comme on dit tout le temps, tant qu'on parle de vous, en bien ou en mal, vous êtes toujours sous le feu des projecteurs... Mais nous te remercions, Justin, pour ce que tu as fait».

«C'est bien qu'il ait fait quelque chose comme ça, parce que ça a un peu blessé Janet. Donc se mettre en avant et et dire cela, ça signifie beaucoup», a ajouté Jackie Jackson.

Janet Jackson, quant à elle, n'a pas réagi à cette nouvelle polémique.

