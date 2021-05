Non, un voyageur temporel n’est pas retourné en 1995 avec un téléphone Samsung pour filmer un combat de Mike Tyson

Bonjour tout le monde, bienvenue sur Internet, là où tout est possible, ou presque.



La présentation d’aujourd’hui va commencer avec un vieil extrait d’un combat de boxe de 1995, opposant Mike Tyson à un certain Peter McNeely.

La vidéo YouTube que nous allons voir sous peu a été téléversée en septembre 2015 et s’intitule «Unexplained Time Traveller Seen at Mike Tyson Fight!!!». Elle compte presque 9 millions de visionnements.

Et sa description se lit comme suit: «1995 fight between Mike Tyson and Peter McNeeley in Las Vegas. Someone in the crowd is seen taking a picture from what appears to a smart phone device, or a device way ahead of the 90's. Aliens!!!»

Observons-la attentivement:



Il est vrai que la personne dans la foule tient un appareil ressemblant drôlement à un téléphone cellulaire des années 2010, un Samsung Galaxy S3 pour être plus précis.

Mais les extraterrestres sont-ils vraiment impliqués?????



Eh bien.....non.



Dans les commentaires sous la vidéo YouTube, des internautes affirment que l’appareil ne peut pas venir du futur parce qu’aux alentours de la personne qui l’utilise, personne ne réagit bizarrement.



Ou encore, que personne ne voyagerait dans le temps pour retourner filmer un combat qui s’est avéré plutôt médiocre.

Mais ce ne sont pas des preuves irréfutables.

C’est plutôt le toujours très crédible site Snopes.com qui a réglé le débat en classant le dossier comme étant faux.

«Même si l’appareil photographique vu dans la vidéo ressemble à un type de caméra qui ne sera pas vendu avant plusieurs années après 1995, il ressemble également à un certain nombre de caméras tenues à la main qui étaient, en fait, disponibles au public en 1995», peut-on lire.



«La résolution et la taille de la vidéo originale rendent difficile l’identification du modèle spécifique d’appareil aperçu ici, mais nous avons trouvé plusieurs caméras qui sont à la fois similaires à ce qu’on peut voir dans la vidéo et à ce qui était disponible en 1995, comme par exemple la Casio QV-10A, la Casio QV-100 et la Logitech Fotoman».

Image Snopes.com

Il est donc pas mal plus probable que quelqu’un ayant les moyens de se payer des bons billets pour un combat de Mike Tyson ait également les moyens de se payer une caméra à la fine pointe de la technologie de 1995, que quelqu’un ait voyagé dans le temps avec un téléphone Samsung.

Voilà. Le dossier est clos.

Merci d’avoir assisté à cette présentation.

