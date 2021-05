Robert De Niro s'est blessé à une jambe

Robert De Niro a une jambe blessée.

D’après une source proche interrogée par TMZ, l’acteur de 77 ans s’est accidenté alors même qu’il profitait d’une pause dans le tournage de Killers of the Flower Moon, le prochain film de Martin Scorsese.

Pour l’heure, la nature de cette blessure et la façon dont elle est survenue restent inconnues.

Par ailleurs, un représentant de la star a confirmé à Fox News la nouvelle, assurant toutefois que la production du film, qui compte également Leonardo DiCaprio au casting, n’en serait pas affectée.

«Il était prévu que (Robert De Niro) parte à New York pour deux semaines alors sa blessure à la jambe n’affecte en rien le calendrier de la production», a déclaré le porte-parole.

D’après les rumeurs, l’acteur est rentré chez lui à New York jeudi et devrait voir un docteur aujourd’hui, vendredi.

«Ils ont déjà tourné les scènes dont ils avaient besoin et en ont terminé avec Robert pour le moment, alors il n’y aura aucun retard, a renchéri la source à TMZ. On ne sait pas encore clairement s’il reviendra tourner plus (de scènes) lorsqu’il sera guéri.»

Dans Killers of the Flower Moon, Robert De Niro joue William Hale, un puissant propriétaire de ranch, tandis que Leonardo DiCaprio campe le rôle de son neveu Ernest Burkhart.

Le film sera diffusé sur Apple TV+ mais aucune date de sortie n’a encore été annoncée.

