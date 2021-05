20 ans de couple pour Véro et Louis, et Louis n'en revient pas encore

Le temps passe vite: ça fait déjà 20 ans que le «power couple» du Québec, constitué de Véronique Cloutier et Louis Morissette, s’est formé.

Le producteur, humoriste et fou du roi à temps partiel a d’ailleurs souligné cet anniversaire de couple avec un message drôle et touchant sur ses réseaux sociaux.

Il n’en revient encore pas.

Voici son message en entier :

«20 ans. Il y a 20 ans, le Québec se demandait si Véro était tombée sua tête. Honnêtement, même moi je traversais chaque journée en me disant "ah... elle n'a pas encore changé d'idée, peut-être demain?". 20 ans, 3 enfants, 1 mariage, 1000 projets, d'innombrables moments de bonheurs, de joie, mais également de tristesse plus tard... elle n'a pas encore changé d'idée.

Le 17 mai 2001 allait changer mon parcours pour toujours, mais allait surtout me permettre de rencontrer mon âme soeur, ma partenaire, ma (douce) moitié. Sans elle, rien n'aurait été pareil et je ne serais pas devenu l'homme que je suis. Je ne parle pas de l'artiste, ou de l'homme d'affaires. Je parle de l'humain. Son intelligence, sa sagesse, son intelligence émotionnelle m'ont permis de devenir une meilleure personne, un meilleur père, un meilleur amoureux.

"You complete me" comme le disait si bien Tom Cruise dans Jerry Maguire. Rien ne pourrait être plus vrai que cette affirmation. Sans toi, je ne serais jamais devenu l'ombre de moi-même. Nous sommes la meilleure équipe du monde.

17 mai 2021, le p'tit de gars de Drummond n’en revient toujours pas de pouvoir se coucher tous les soirs auprès de sa VJ préférée.

Je t'aime Véronique Cloutier. On essaie un autre 20 ans?»

Bon, ça y est, on a les larmes aux yeux.

