Un homme échappe à une mort certaine quand un arbre tombe sur sa voiture alors qu’il sortait la tête par le toit ouvrant

Un professeur de Montgomery, en Alabama, est peut-être devenu l’homme le plus chanceux du monde après qu’un arbre soit tombé sur sa voiture lors d’un orage.

Henri Cheramie, 37 ans, revenait de son travail à temps partiel dans une boutique de Comics quand un violent orage a frappé la capitale de l’Alabama, au début du mois de mai.

Intrigué par la force de la tempête, il a eu la drôle d’idée de se sortir la tête par le toit ouvrant de son véhicule.

C’est probablement cette curieuse idée qui lui a sauvé la vie parce que quelques instants plus tard, la foudre frappait un immense arbre juste à côté de lui, faisant en sorte que deux énormes branches se sont écrasées sur son auto, de part et d’autre de sa tête.

Cheramie a raconté sa version des faits au Montgomery Advertiser en faisant preuve de beaucoup d’humour, lui qui est également humoriste à ses heures.

«Je vois l’éclair qui traverse le ciel et qui frappe l’arbre. Je me penche un peu et je me demande “Est-ce que la foudre vient de frapper ça?” et tout de suite après, mon corps est à moitié sorti par le toit ouvrant et le le toit de la voiture est tout écrasé par cette gigantesque branche qui est fendue juste devant mon visage», a raconté celui qui est originaire de la Louisiane.



«Je me sentais comme Buster Keaton.»



«Après je me suis demandé si on était lundi ou mardi, parce que c’était le mardi le plus lundiesque de tous les temps», a-t-il ajouté.

Cheramie n’était toutefois pas au bout de ses peines parce que la foudre a frappé une seconde fois.

«En arrière de moi, une ligne électrique a décidé d’exploser. Ce qui est arrivé, c’est qu’il y a eu des étincelles d’électricité, tout s’est allumé et j’ai entendu un transformateur exploser. C’est là que j’ai commencé à crier à l’aide. Je ne voulais pas mourir», a dit l’enseignant en histoire et en chimie.

Des paysagistes qui travaillaient tout près se sont précipités sur les lieux et ont appelé les services d’urgence.



Ce sont finalement les pompiers qui, après lui avoir fourni un casque et des lunettes de sécurité, ont découpé le toit de son auto en ruines pour le sortir de sa fâcheuse position.

Miraculeusement, il n’a eu aucune blessure, à l’exception d’égratignures et de coupures mineures.

Après avoir refusé d’être pris en charge par une ambulance, il a été reconduit chez lui par des policiers.



Sa voiture, elle, est une perte totale.

