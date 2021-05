Azealia Banks accuse Nicki Minaj d'être cocaïnomane mais celle-ci réfute les allégations

Nicki Minaj a riposté aux allégations suggérant qu'elle essaie de cacher une addiction à la cocaïne après avoir été interpellée par sa consœur Azealia Banks.

La chanteuse d'Anaconda a attiré l'attention des fans lors d'une session Instagram Live la semaine dernière, lorsqu'elle a reniflé tout au long d'une discussion pour promouvoir la réédition de sa mixtape de 2018, Beam Me Up Scotty, sur les services de streaming.

• À lire aussi: Nicki Minaj fait exploser les ventes de Crocs

Azealia Banks a fait partie des critiques qui ont affirmé que c'était, selon elle, clairement causé par sa consommation de drogue, et a déclaré dans un post sur les réseaux sociaux: « Ma fille, si tu renifles une fois de plus sur ce puta*n de Live, ma sœur... Nous devons parler de ce reniflement, Nicki... S'il te plaît, arrête de renifler, soeurette. Cette m*rde n'est plus mignonne. La cocaïne n'est même plus de la cocaïne... Peu importe ce que tu mets dans ton nez, s'il te plaît arrête de le mettre dans ton nez.»

Quelques heures plus tard, Nicki Minaj est revenue sur Instagram Live pour répondre aux spéculations, insistant sur le fait qu'elle souffre d'allergies.

Et la jeune maman, qui a accueilli son premier enfant en septembre dernier, a précisé qu'elle n'aurait aucun problème à admettre avoir pris de la cocaïne si c'était la cause de ses reniflements.

• À lire aussi: Le père de Nicki Minaj tué dans un délit de fuite

«Je ne sais pas si c'est juste moi, mais je n'aurais pas honte de la drogue que j'ai prise, c'est pourquoi je parle de la drogue que je prends dans ma musique. J'en ai toujours parlé et j'en parlerai toujours... Mais je veux que ce soit clair pour que les oreilles de tout le monde s'ouvrent et se débouchent. Je n'ai jamais, jamais de ma vie, je le jure sur Jésus Christ... Jamais de ma vie, jamais, même pas une fois sniffé de la coke. Jamais... Si j'avais pris de la coke à un moment de ma vie, j'aurais rappé à ce sujet», assure l'artiste.

La star du hip-hop a ensuite admis qu'elle connaît beaucoup de personnes célèbres qui consomment cette drogue, mais qu'elle n'a jamais été intéressée. «Je ne les juge pas pour ça mais je n'ai jamais essayé, je n'ai jamais voulu, je ne leur ai jamais demandé de le faire. Surtout dans le monde de la mode, c'est tellement commun et normal...», a-t-elle conclu.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s