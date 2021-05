Ces deux acteurs de «L’école du rock» sortent ensemble pour vrai

Le film «L’école du rock» avec Jack Black avait de quoi faire rêver.

• À lire aussi: Il transforme le squelette de son oncle en guitare

• À lire aussi: Jack Black danse en Speedo sur WAP de Cardi B

• À lire aussi: Jack White a enregistré une chanson avec Jack Black... sous le nom «Jack Gray»

Sorti en 2003, il racontait l’histoire d’un rockeur déchu (Black) qui se faisait passer pour un professeur et, voyant le talent musical de ses élèves dans une institution scolaire prestigieuse, a transformé sa classe en véritable organisation rock avec des musiciens, des choristes, une agente de spectacle, de la sécurité, un styliste, un spécialiste en effets spéciaux et éclairage, etc.

Bref, c’était vraiment une grosse affaire.

Croyez-le ou non, deux acteurs, qui étaient des enfants à l’époque, seraient maintenant en couple.

Il s’agit de Caitlin Hale et Angelo Massagli qui incarnaient respectivement Marta, l'une des choristes, et Frankie, l'un des agents de sécurité.

En parcourant leur compte Instagram, on peut facilement trouver des clichés des deux amoureux.

Selon un article de Pop Sugar, ils seraient ensemble depuis au moins 2018.

Toute cette histoire aurait été dévoilée au grand jour en raison d'une utilisatrice de TikTok qui a fait ce sublime montage.

Eh ben! Le temps passe si vite.

Ailleurs sur le Sac de chips:

s

s

s