Jim Carrey se fait rentrer dedans pour son comportement inacceptable sur le tournage de Man On The Moon

L'acteur Martin Freeman a dévoilé que l’attitude de Jim Carrey sur le tournage de Man on the Moon était insupportable.

Le comique interprétait le rôle d’Andy Kaufman, et aurait utilisé pour se glisser dans la peau de son personnage la Méthode, une technique consistant, selon Lee Strasberg, à «puiser dans ses propres affects pour créer l'émotion. Faire exister le rôle à travers sa mémoire affective. En bref, amener le personnage à soi et non l'inverse», poussant certains acteurs à ne pas sortir de leur rôle, à quelque moment que ce soit.

• À lire aussi: Un sosie de Jim Carrey l’imite à la perfection, et c’est excellent

Son étude du personnage et sa performance ont été chroniqués dans le documentaire Netflix Jim&Andy: The great beyond, et Martin Freeman, qui n’était pas dans le documentaire, a dévoilé au podcast Off Menu que l’acteur avait été désagréable avec tout le monde, dont le réalisateur, Milos Forman, et la famille d’Andy Kaufman.

«Je suis absolument sûr que Jim Carrey est quelqu’un d’adorable et intelligent, mais c’était le truc le plus égoïste, narcissique, et mégalomaniaque que j’ai jamais vu. L’idée que dans notre culture, nous puissions soutenir ça ou le célébrer est totalement dingue. Je ne suis pas un très bon catholique, mais si on croit à la transsubstantiation, on se retrouve quelque part comme ‘’je suis devenu le personnage’’. Non, ce n’est pas le cas. On n’est pas censé devenir le p*tain de personnage, parce qu’on est censé être ouvert aux choses qui arrivent dans la vraie vie, parce qu’à un moment, quelqu’un va dire ‘’coupez’’ et ça n’a aucun sens de dire ‘’Qu’est-ce que cela veut dire? Je suis Napoléon?’’. Tais-toi», a-t-il dévoilé, avant d’ajouter que selon lui, la Méthode «est une c*nnerie prétentieuse» et «totalement amateure».

• À lire aussi: Jim Carrey joue Biden à SNL à côté du Trump de Baldwin et c’est à ne pas manquer

«C’est une notion amateure pour moi, pas professionnelle. Fais ton travail, mon gars. Fais ton p*tain de travail».

Si Martin Freeman avait été en charge du long-métrage, il aurait tout simplement licencié Jim Carrey.

«Pouvez-vous imaginer s’il avait été quelqu’un d’autre? Il aurait été coupé, ou viré. On se serait débarrassé de lui. On a tous des boulots faciles et on est très content d’avoir de temps en temps un passe-droit que d’autres n’auraient pas, je le comprends. Mais p*tain, il y a des limites», conclut-il.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s