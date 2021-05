Selon Google Maps, il y a un «Parc de fumeur de pote» à Longueuil

Un autre trésor de Google Maps a été relevé près de chez nous!

À la belle époque de Routes et Curiosités du Québec, j’avais parcouru le Québec de long en large pour aller voir de mes yeux les bizarreries les plus pittoresques visibles sur les cartes de Google.

J’étais loin de me douter que je n’avais qu’à traverser le pont Jacques-Cartier en vélo pour faire des vérifications sur le terrain.



Voyez-vous, lorsqu’on jette un coup d’oeil à la ville de Longueuil sur Google Maps, et plus précisément aux alentours du cégep Édouard-Montpetit, on peut apercevoir ceci:

Image Google Maps



Il y a un parc nommé «Parc de fumeur de pote», entre la rue d’Auvergne et la rue du Roussillon.

Image Google Maps

Ce parc apparemment prisé par les amateurs de drogues douces reçoit même une très bonne note de 4 étoiles sur 5, et 35 personnes ont rédigé un avis à son sujet.



Parmi les plus sérieux d’entre eux, on distingue tout de même ces perles:

Image Google Maps

Image Google Maps

Image Google Maps

Dans les faits, un petit tour sur Google Street View nous permet de constater que ce parc s’appelle en réalité Parc Roussillon.

Image Google Maps

Et c’est probablement juste un petit comique qui a utilisé l’option «Revendiquer cet établissement» offerte par Google, pour en changer l’appellation.

Une preuve de plus pour confirmer la thèse selon laquelle il ne faut pas croire tout ce que l’on voit sur Internet!

