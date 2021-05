[VIDÉO] Un orignal court dans les rues de Limoilou, mais ça s’est mal terminé

C’est toujours surprenant quand ça arrive.

• À lire aussi: [VIDÉO] Un lynx du Zoo Ecomuseum fait une culbute et c’est très cute

• À lire aussi: Un orignal se balade en plein Sherbrooke et finit sa promenade dans une piscine

• À lire aussi: [VIDÉO] Un orignal se promène en plein Québec

Un orignal a été aperçu jeudi matin dans le secteur Limoilou, à Québec, près d’Henri-Bourassa.

Le photographe Jonathan Robert raconte qu’il était dehors pour un projet quand il a vu la bête à quelques pas de lui.

Il a eu le temps de filmer la scène.

On peut voir l’animal s’enfuir à toute allure.

«Il s'est arrêté à trois pieds de moi pendant que je rangeais mon matériel dans le coffre... On a eu un échange de regards assez intense et je sentais bien sa panique! Sa présence a été signalée et j'ai bien hâte de voir comment sa course va se terminer!» a-t-il écrit.

Malheureusement, les agents de la faune ont abattu l’orignal vers 7h, dans le secteur Fleur de Lys, selon ce que rapporte Radio-Canada. Il se dirigeait alors vers l’autoroute Laurentienne et les agents de la faune ont dû prendre cette ultime décision pour la sécurité des automobilistes.

C'est triste.

Ailleurs dans le Sac de chips:

s

s