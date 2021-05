Drew Barrymore raconte la fois où elle a embrassé Hugh Grant en public alors qu'ils n'étaient pas en couple

Drew Barrymore a surpris Hugh Grant en l'accueillant dans un restaurant new-yorkais en l'embrassant en public.

La star de Charlie's Angels est devenue amie avec l'acteur britannique après avoir travaillé avec lui sur la comédie romantique Music and Lyrics en 2007, mais ils ne s'attendaient pas à s'entendre aussi bien.

«Quand Hugh et moi nous sommes rencontrés, Hugh peut être un peu grincheux de temps en temps, mais moi je suis comme un Labrador en chaleur... Je suis tellement excitée tout le temps, donc quand nous nous sommes rencontrés, nous nous disions ''Oh, nous sommes des personnes différentes...'' Et puis nous avons vraiment appris à nous connaître et à nous accepter tels que nous étions et c'est devenu facile et nous avions l'habitude de nous asseoir et de rire ensemble », a expliqué Drew Barrymore dans son talk show alors qu'elle interviewait Hugh Grant.

L'acteur a révélé qu'il avait, lui, de bons souvenirs du film parce que les acteurs «avaient gardé une certaine alchimie», mais quelques années après le tournage, une Drew Barrymore éméchée a décidé d'aller plus loin et de tester cette connexion amoureuse.

«L'un des moments où j'ai eu le plus d'audace - et je ne pense pas que nous en ayons jamais parlé – c'est quand je suis entrée dans le Waverly Inn. C'était il y a des années, j'avais bu quelques verres, je suis entrée et je suis tombée sur toi, et au lieu de te dire bonjour, je t'ai attrapé par le col et j'ai commencé à t'embrasser !», s'est-elle souvenue.

«Oui, je me souviens de ça !», a répondu Hugh Grant, manifestement gêné. Et Drew Barrymore de poursuivre : «Tu m'as dit : ''Tu ne m'as jamais salué de cette façon auparavant !'' Et puis, tu as réfléchi et tu as fait genre ''Tu sais quoi ? Je ne déteste pas ça !'' Et puis on a flirté et on s'est dit, ''OK, ouais, bye ! A bientôt !"», a ajouté la star.

«J'étais très ivre aussi, et j'étais avec des cadres de studio très sympathiques, mais pas ivres, de Los Angeles. Ils ont été très surpris. Quelqu'un a dit : ''Oh, voilà Drew Barrymore''. Je me lève pour lui dire bonjour, et on s'embrasse pendant 10 minutes, puis je me rassieds et on se met à parler du scénario !», a révélé Hugh Grant de son côté.

Depuis, les choses ont bien changé : Drew Barrymore et Hugh Grant sont tous deux devenus parents depuis, et la star de Notting Hill admet que devenir père de cinq enfants est la meilleure chose qui lui soit arrivée - même s'il ne le montre pas toujours.

«Je suis à la fois complètement épuisé et malheureux, et clairement le plus heureux que j'aie jamais été.... Tous les clichés sont vrais : tout cet amour, c'est tellement agréable. Pas seulement les enfants, mais aussi la femme - j'ai une femme formidable !», a-t-il conclu.

