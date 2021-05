Guy A. Lepage se dissocie du co-producteur de Tout le monde en parle

L’animateur de Tout le monde en parle a annoncé, sur les réseaux sociaux, que Luc Wiseman n’est plus co-producteur de TLMEP.

Après que les médias eurent annoncé que le producteur de l’émission Tout le monde en parle Luc Wiseman a été accusé d’avoir agressé sexuellement une mineure, en plus de lui avoir fait des contacts sexuels, de l’avoir frappée et d’avoir produit de la pornographie juvénile, Lepage a pris la parole sur Twitter et Instagram pour indiquer qu’il prenait ses distances avec Wiseman.

Je viens d’apprendre avec consternation que le producteur Luc Wiseman est accusé d’agression sexuelle sur une mineure et production de pornographie juvénile.



Je vous annonce que Wiseman n’est plus co-producteur de #TLMEP jusqu’à la conclusion de l’enquête. Avec effet immédiat. — Guy A Lepage (@guyalepage) May 21, 2021



Se disant «consterné», Lepage précise que Wiseman «n’est plus co-producteur de #TLMEP jusqu’à la conclusion de l’enquête. Avec effet immédiat.»

Celui qui vient de terminer sa 17e saison à la barre de la messe du dimanche n’a pas offert d’autres commentaires.

D’autre part, le journaliste Maxime Deland de l’Agence QMI révélait que Wiseman a démissionné de son poste chez Avanti Groupe.

Affaire #Wiseman: Avanti Groupe confirme que Luc Wiseman a démissionné de son poste. — Maxime Deland (@MaxDelandQMI) May 21, 2021

