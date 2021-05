«La fille de l’UQAM» décide d’aller sur une date et finit sur une civière

Récemment, Hélène Boudreau, celle qu’on connaît surtout grâce à sa photo de finissante osée, a affirmé qu’elle n’avait pas le goût de rencontrer personne.

Cependant, dimanche, elle a décidé «d’aller sur une date».

Un rendez-vous galant qui s’est terminé à l'hôpital.

«J’ai dit je ne rencontrais personne ... mais aujourd’hui j’ai décidé de me décider et d’aller en date faire du ptit motocross verdict j’ai foncé dans un bloc de béton et je me suis cassé la jambe.»

Dans une publication sur Facebook, la productrice de contenus exotiques a partagé le récit de sa sortie en motocross qui lui a valu une jambe cassée.

«Selon vous la date était-tu bonne?»

Malgré la douleur excessive qu’elle ressentait, Boudreau a tout de même admis qu’elle a passé la journée à rire.

Si le duo finit par avoir un deuxième rendez-vous, on lui suggère une activité plus relaxe, comme le Céramic Café.

