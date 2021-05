Des internautes ont révélé des secrets de l'industrie du porno et ça fait frémir

Lancée sur Reddit il y 3 semaines, la question «What are some dark secrets about the porn industry?» a récolté jusqu’à présent près de 13 000 réponses.

On n’a bien sûr pas eu le temps de lire chacune de ses milliers de divulgations de «secrets sombres», mais on en a assez consulté pour que nos chastes yeux pudiques se sentent sales.

• À lire aussi: Le manoir montréalais de 20 millions$ d'un patron de Pornhub détruit dans un incendie criminel

En fait, c’est assez hardcore et on pense que certains de ses secrets devraient davantage être connus de tous, car c,est loin d'être jojo.

Par contre, on veut vous avertir avant que vous ne commenciez à lire: ça brasse. C’est pas nécessairement le fun à lire. Il y a, entre autres, des mentions de viols.

Et si vous avez moins de 18 ans, retournez donc jouer à la Switch ou pratiquer les autres activités que pratiquent généralement les personnes de moins de 18 ans.

• À lire aussi: Un État américain veut imposer un filtre antipornographique sur tous les téléphones cellulaires

Allons-y (plus ou moins) gaiement...

«Il y a beaucoup de viols. Si vous vous êtes déjà masturbé sur de la porno, vous vous êtes probablement déjà masturbé sur une femme qui se fait violer au moins une fois.»

-nnelson2330



«Un studio de porno gay commence activement à faire du “lèche-vitrine” chez des gars quand ceux-ci ont à peine 16 ou 17 ans.»

-sugar_python



«La plupart des MILFs ne sont même pas des mères!»

-jv919

«La majorité des pornstars qu’on voit et qu’on connaît ont des pénis de 6,5 à 8 pouces de long lorsque mesurés convenablement.»

-bigbadkyle



«Beaucoup de gars qui font de la porno gay ne sont pas gay et ont des compagnes féminines depuis longtemps.»

-A-Real-Bro

«Il a une infirmière ou un médecin qui vient donner des médicaments anti-douleur et des points de suture quand quelque chose se déchire dans l’actrice qui performe une double pénétration anale avec des gars qui ont des engins de 11”.»

-JackPhantomOfficial



«Beaucoup de cam girls sont tenues captives. Surtout celles qui travaillent 12-16 heures par jour.»

-McTrentonomous



«J’ai déjà vu une entrevue avec une ex-actrice porno qui disait que 90% des scènes de viol n’étaient pas de la comédie.»

-KazDemjinBrekker



«Normalement, il y a des filles dont le travail est de maintenir les érections des gars ou de les faire bander lorsque nécessaire.»

-littlemadmaddy



«Les hommes dans la porno finissent par avoir de sévères dysfonctions érectiles.»

-The_True_Beef_Man



«L’ancienne porn star Jenni Lee habite maintenant dans un égout sous Las Vegas.»

-hotcurrypowder

• À lire aussi: Une ancienne star porno est maintenant sans-abri et vit dans un tunnel sous Las Vegas



«Souvent, quand une personne se fait recouvrir la bouche avec la main, ce n’est pas pour étouffer les gémissements ou parce que c’est excitant. C’est pour l’empêcher de dire le safe word.»

-JazzPhobic

«J’ai déjà vu une publication sur Reddit où des réalisateurs disaient à quel point ils haïssaient les femmes et qu’ils voulaient les voir avoir mal.»

-TheBedfordReader



Et cette publication, la voici.

Bref, la pornographie c’est loin d’être rose. Essayez d’en consommer responsablement...

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s