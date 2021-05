Guy A. Lepage se joint à Damien Robitaille pour chanter Tourne la page et c’est hilarant

L’animateur de Tout le monde en parle a uni sa voix (bizarre) à celle de l’homme-orchestre dans une performance marquante!



À ce stade-ci de la pandémie, Damien Robitaille n’a plus besoin de présentation: ses prouesses musicales ont fait le tour du web au moins 2-3 fois.

Ce à quoi on ne s’attendait pas, par contre, c’est qu’il invite l'animateur le plus en vue au Québec, Guy A. Lepage, pour une prestation des plus mémorables.



Les deux complices ont choisi d’interpréter le classique de René et Nathalie Simard, Tourne la page.



Si Robitaille est fidèle à sa réputation en maintenant des standards de qualité très élevés, Lepage apporte tout un contraste avec sa noix plus que nasillarde.

En fait, comme le dit la commentatrice blissful_41 sur Instagram, on dirait que le membre de RBO chante avec la voix de Madame Brossard de Brossard.

Et que dire également du visuel des segments chantés par Lepage! On pensait qu’on le verrait à moitié nu poussant la note sous le jet d’eau de sa douche, mais non...



On a plutôt droit à un hélicoptère jaune en Lego, dans la douche, qui joue le rôle de l’«avion qui déchire le soir».

Hé ben! C’est tout à fait dans le ton des vidéos un peu tristounettes que Lepage publie ces temps-ci sur son Instagram.



Jetez un coup d’oeil, ça vaut la peine. (On y reviendra bientôt, c’est promis!)



Merci néanmoins à nos deux moineaux pour ce beau moment d’hilarité musicale!

