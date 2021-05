Les photos de la super lune de sang de mercredi sont complètement hallucinantes

Mardi soir et mercredi matin (dépendant où vous étiez sur la Terre) les humains ont eu le plaisir d’assister à la présence d’une super lune à l’occasion de la première éclipse totale lunaire depuis deux ans.

La lune était à son périgée, point le plus proche de la Terre. À ce moment-là, cette énorme lune rouge orange (d'où son surnom de lune de sang) apparaît 30% plus lumineuse et 14% plus grande qu’à son point le plus éloigné.

AFP

Cet événement, qui se produit une fois par décennie, avait lieu dans la soirée à Sydney et avant l’aube à Los Angeles, c’est-à-dire au moment où la Lune passait dans l’ombre de la Terre.

À la différence d’une éclipse solaire, ce phénomène ne présente aucun danger pour la vue.

Et tant mieux, parce que les photos sont impressionnantes!

Voici d'abord quelques photos qui nous viennent de partout sur la planète via l'Agence France-Presse:

Voici aussi plusieurs photos publiées sur les réseaux sociaux:

Eh bien. C'était magnifique.

Sur ce, bon mercredi.

