Lil Nas X a déchiré son pantalon en direct à SNL et il affirme que ce n'était pas un «coup de pub»

Lil Nas X est catégorique: il n'a pas mis en scène la déchirure à l'entrejambe de son pantalon lors de sa première prestation à Saturday Night Live ce week-end.

Le pantalon en cuir du chanteur d'Old Town Road s'est déchiré alors qu'il recréait la chorégraphie de strip-teaseur de son clip Montero (Call Me by Your Name) et il a été forcé de cacher ses parties intimes avec ses mains pour le reste de sa prestation.

Après l'émission, il a ensuite exprimé son embarras sur Twitter, et a avoué lors d'une apparition sur The Tonight Show with Jimmy Fallon lundi, que cela aurait pu être bien pire si la couture de son pantalon s'était fendue plus tôt.

«Je suis en train de descendre le long du poteau, en faisant ma petite descente sexy et boum! Je sens de l'air. Je suis genre : ''OK, je sens vraiment une petite brise.'' Et j'ai aussi senti que ça continuait à se déchirer quand j'étais accroupi.»

À ce moment-là, tout ce qui inquiétait la star, c'était d'avoir révélé accidentellement ses parties génitales à la télévision en direct.

«Tu sais ce qui est le pire? À la fin de la représentation, les danseurs sont censés me toucher et s'agripper à moi et ils tiraient sur le pantalon. J'étais là : ''S'il vous plaît Dieu, non !"», a ajouté la star de 22 ans, expliquant qu'il ne pouvait pas leur parler de son problème puisqu'ils étaient en plein milieu de la chanson.

Et à la fin de sa prestation, Lil Nas X s'est trouvé incapable de quitter la scène.

«Tout le monde quittait la scène, et les gens de SNL, beaucoup d'entre eux ne savaient toujours pas (que son pantalon était déchiré). Ils étaient là : ''Allez, Nas, tu dois te préparer pour la prochaine chanson.'' J'ai dit : "Je ne peux littéralement pas partir ou tout le monde ici va tout voir. Apportez-moi une serviette, s'il vous plaît." Alors, ils m'ont apporté une serviette.»

Au cours de l'interview, l'animateur Jimmy Fallon a diffusé des images des répétitions pour montrer aux téléspectateurs comment la chorégraphie était censée se dérouler, le rappeur tournant autour du poteau la tête en bas, accroché par ses jambes.

«Je veux que tous ceux qui pensent que c'était un coup de pub voient ça. Ce n'en était pas un. Je ne déchirerais jamais mon pantalon en public intentionnellement», a ajouté Lil Nas X.

