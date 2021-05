Channing Tatum pose nu pour son prochain film, mais pogne une crampe en contractant ses muscles

Channing Tatum a souffert d'une crampe, mardi, après avoir contracté ses muscles pour une photo sur les réseaux sociaux.

La star de Magic Mike a affiché son impressionnant physique entièrement dénudé dans une caravane sur le tournage de la comédie d'action Lost City of D, utilisant un emoji de singe avec ses mains sur la bouche pour cacher son intimité.

«Tu sais, quand tu es dans la caravane de maquillage, le cu* à l'air avec une serviette sur tes parties, tu es sur le point de faire des trucs sur le plateau pour lesquels tu vas devoir préparer ta maman avant qu'elle ne voit le film», a-t-il écrit en légende de la photo.

Il a cependant admis que si ses abdos paraissaient définis, c'est uniquement parce qu'il les contractait aussi fort que possible. «Et oui, je contracte si fort que j'ai une crampe», a-t-il ajouté.

L'acteur américain est bien connu pour sa musculature et a récemment révélé qu'il s'était lancé le défi de nager 3,2 kilomètres dans l'océan.

«J'ai fait toutes sortes de conner*** pour me remettre ou rester en forme. Presque tout ce à quoi vous pouvez penser, je l'ai fait, a-t-il expliqué. Et je dois dire que rien n'a encore été plus étouffant, épuisant et efficace que la lutte libre ou la natation en eau libre.»

Alors que cette activité s'est avérée être un excellent entraînement pour lui, il a avoué qu'il y avait des moments pendant son exploit aquatique où il pensait qu'il «pourrait mourir».

Lost City of D met en vedette Sandra Bullock dans le rôle d'une romancière qui fait l'objet d'une tentative d'enlèvement lors d'une tournée promotionnelle avec le mannequin qui fait la couverture de son roman, joué par Channing Tatum.

Le film, avec également Brad Pitt et Daniel Radcliffe, devrait sortir l'année prochaine.

