Plusieurs ont cru voir des OVNIS au-dessus de Montréal mercredi soir

Avant de commencer, nous voulons vous rappeler que OVNI signifie Objet Volant Non Identifié et bien qu’il est souvent associé aux extra-terrestres et aux soucoupes volantes, il peut s’agir de n’importe quoi.

Certains habitants de la grande région de Montréal qui se sont adonnés à contempler le firmament mercredi soir ont pu observer un phénomène étrange.

Aux alentours de 21h30, une ligne argentée a traversé le ciel, se dirigeant vers l’est.

De nombreuses personnes ont partagé leurs témoignages du phénomène sur les réseaux sociaux.

Parmi eux figure l’entrepreneur et photographe Alexandre Champagne.

Les pages consacrées à l’ufologie ont recueilli de nombreuses photos et vidéos de l’OVNI.

Bien que les témoignages diffèrent un peu, la majorité des internautes affirme que l’objet a été visible pendant une trentaine de secondes.

En dépit du fait que l’incident a fait réagir les internautes, il existe une explication simple au phénomène.

Il semble que notre OVNI était en réalité une série de satellites de Starlink, le projet lancé par SpaceX, qui vise à rendre l’internet accessible partout.

Mercredi après-midi, 60 satellites ont quitté Cap Canaveral en Floride autour de 15h. La mission surnommée Starlink 28 est la quatrième ce mois-ci, portant le nombre de leurs satellites en orbite à 1737.

Ceux qui espèrent toujours faire une rencontre du troisième type devront patienter encore un peu.

