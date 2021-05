[VIDÉO] Ému aux larmes, le député Enrico Ciccone rend hommage à un être cher

Un moment de grande émotion est survenu à l’Assemblée nationale alors que le député de Marquette Enrico Ciccone a déposé une motion en mémoire de son ami et mentor Gilles Lupien.



Gilles Lupien, un ancien joueur du Canadien de Montréal et des Whalers de Hartford, est en effet décédé le 18 mai dernier.

• À lire aussi: [VIDÉO] Simon Jolin-Barrette parle de cris et de tapage de bureau avec Marc Tanguay, et c’est hilarant

Après sa carrière de joueur, il était devenu un homme d’affaires prospère et un agent de joueurs respecté.

Il a contribué à la réussite professionnelle de plusieurs hockeyeurs québécois, dont évidemment Enrico Ciccone.



Ce dernier était visiblement encore sous le coup de l’émotion, ce jeudi, alors qu’il a présenté une motion en mémoire de son mentor, au Salon bleu de l’Assemblée nationale du Québec.

• À lire aussi: [VIDÉO] On a résumé l’épique affrontement Rizqy - Guilbault en 9 minutes



Il a entre autres souligné l’engagement de Gilles Lupien envers la sécurité des joueurs et sa lutte pour l’abolition des bagarres.



Après avoir demandé que l’Assemblée nationale offre ses sincères condoléances à sa famille, à ses proches, ainsi qu’à la grande famille du Canadien de Montréal et qu’une minute de silence soit observée en mémoire de Gilles Lupien, le député libéral a repris place sur son siège, incapable de retenir ses larmes.

Ses collègues députés se sont alors spontanément levés pour l'applaudir et la minute de silence a été observée après que la motion fut adoptée à l’unanimité.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s