Kim Kardashian nie avoir eu une relation avec Travis Barker

Kim Kardashian est formelle: elle n'a pas eu de relation avec Travis Barker, qui sort actuellement avec sa sœur Kourtney.

La star de la téléréalité a répondu à l'indiscrète question lors d'une session de questions/réponses dans sa Story Instagram, niant les accusations de l'ex-femme du batteur de Blink-182, Shanna Moakler.

«Non, c'est faux. On est amis depuis des années et je suis très heureuse pour lui et Kourt!», a-t-elle répondu.

Shanna Moakler a en effet affirmé que Kourtney Kardashian n'était pas la première de la sororité à être tombée sous le charme de son ex.

«J'ai divorcé de Travis parce que je l'ai chopé en train d'avoir une liaison avec Kim. Et là, il sort avec sa sœur. C'est dégoûtant. Je ne suis pas la méchante!», a-t-elle clamé.

Travis Barker avait déjà réfuté la rumeur en 2015 dans son autobiographie, Can I Say, dans laquelle il révélait n'avoir rencontré Kim Kardashian qu'en 2006, soit après sa rupture.

Depuis, son seul commentaire a été une image sur laquelle était simplement écrit «le silence est aussi une raison».

Kourtney Kardashian et Travis Barker ont confirmé être en couple en postant d'adorables photo pour la Saint-Valentin.

Kim Kardashian, quant à elle, a demandé le divorce de Kanye West en février.

