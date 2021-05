La mère de Jay-Z ne voulait pas qu'il dévoile son secret

Jay-Z a abordé l'homosexualité de sa mère dans le titre Smile, auquel elle participe. Pourtant, au départ, Gloria Carter n'était pas du tout d'accord.

Le rappeur a dévoilé que Gloria Carter lui a d'abord demandé de ne pas rendre public son secret, mais il l'a finalement conquise et a été impressionné quand elle lui a présenté un poème qu'elle avait écrit et qu'il a inclus sur l'enregistrement.

«Ça a changé la dynamique de notre relation, a-t-il déclaré lors d'une apparition dans The Shop: Uninterrupted. Quand elle a entendu cette chanson pour la première fois, elle est devenue super défensive... J'étais à Los Angeles et elle s'est envolée pour me rejoindre, puis elle est repartie et a dit ''Non''. Nous en avons reparlé. Et puis quand elle est revenue à Los Angeles, elle avait écrit un poème. Elle l'a écrit dans l'avion. Elle est venue avec le bloc-notes d'American Airlines... J'étais là : ''Tu écris bien, maman!"»

Au cours de sa conversation avec LeBron James et Bad Bunny, Jay-Z a également parlé de son dernier album personnel, 4:44, révélant qu'il ne pouvait toujours pas l'écouter dans son intégralité.

«C'est beaucoup, mais il fallait le faire, a expliqué la star. C'est... une évolution de toutes les choses que j'ai traversées... C'était important d'écrire, d'être vulnérable dans cet espace après avoir fait tout ce travail... Il y a tellement de rappeurs super gangsta qui m'ont dit : ''Merci d'avoir fait ça !'' Ils me prenaient à part et me disaient : "Tu as sauvé mon couple".»

La superstar du hip-hop a également évoqué le moment où il s'est rendu compte que son succès avait changé sa vie pour toujours quand des amis lui ont rappelé qu'il ne pourrait pas rentrer chez lui, alors qu'il était de retour dans la rue avec eux.

Le rappeur était en visite dans son quartier après la sortie de son deuxième album quand il a soudainement réalisé où sa vie le menait.

«Le monde entier avait changé autour de moi, a-t-il ajouté. Ils (amis) ont dit : ''Tu ne peux pas rentrer chez toi!'' Tu sais quand j'ai entendu ça? J'étais dans mon quartier. J'avais un gilet pare-balles et une Rollie (montre Rolex). C'était réel. Ce n'était pas, genre, une séance photo. Je l'ai porté toute la journée... J'étais dans une vraie guerre et j'avais sorti un album.»

