Le web en pâmoison devant deux policiers sexy qui ont sauvé un homme d’un camion qui brûlait

Deux agents de la police de Austin au Texas ont mis le feu au web après qu’une vidéo d’eux en train de sauver un homme d’une mort certaine se soit mise à circuler.

Mais ce n’est pas seulement grâce à leur exploit héroïque que les deux hommes en bleu sont devenus viraux, mais aussi parce que Chandler Carrera et Eduardo Pineda sont deux méchants pétards.

Lundi dernier, les agents ont été appelés à intervenir dans un quartier résidentiel en raison d’appels faits au 911 pour signaler un camion en flammes.

Arrivés sur place, les deux membres des forces de l’ordre ont constaté qu’un homme inconscient se trouvait à l’intérieur du véhicule. Puisque les portes étaient verrouillées, ils ont entrepris de fracasser la fenêtre afin de réussir à extirper l’homme du véhicule.

Les deux agents de police ont réussi à le traîner loin du camion, peu de temps avant que celui-ci ne prenne complètement feu.

L’homme en question a été gravement incommodé par la fumée et transporté à l’hôpital, mais il a été sauvé grâce à la bravoure des deux policiers.

La victime aurait subi un malaise alors qu’il était au volant de son véhicule, et son pied serait resté collé à l’accélérateur, faisant tourner les roues. C’est ce qui aurait causé l’incendie qui lui a presque coûté sa vie.

Mercredi, Carrera et Pineda sont apparus dans une conférence de presse, affirmant qu’ils «n’étaient pas des héros, [qu’] ils faisaient juste leur travail».

C’est là que les commentaires ont commencé.

«Qu’est-ce qui était le plus chaud: le feu ou les policiers?»

«Je suis sur le point de partir un incendie.»

«Ces deux-là peuvent me sauver n’importe quand.»

«Oui messieurs, je vais sortir de mon véhicule.»

«On dirait des acteurs engagés pour jouer des policiers.»

Félicitations aux deux agents pour leur acte courageux. Et n’oubliez pas, ACAB (all cops are beautiful).

