Une magnifique sculpture invisible s’est vendue pour 22 000$

Un artiste italien a mis aux enchères un espace vide, qui s’est finalement envolé pour la modique somme de 15 000 euros.

Salvatore Garau, un peintre italien de 68 ans, a littéralement réussi à vendre le vide.

Selon ce que rapporte Il Giorno, Garau a conçu une œuvre d’art immatérielle nommée «Je suis», qui est totalement invisible.



Et la superbe sculpture immatérielle a été vendue aux enchères, le 18 mai dernier, pour 15 mille euros (environ 22 000 dollars canadiens) à la maison de ventes Art-Rite.

Contrairement aux NFT qui ont la cote ces temps-ci, l'œuvre de Garau est totalement invisible et ne peut donc pas être reproduite sur le web.

Elle doit cependant être placée dans une maison privée dans un espace d’environ 150 x 150 cm, libre de toute obstruction.

Fixées au départ à 6000 euros, les enchères ont été plus que doublées pour atteindre 15 000 euros.

L’heureux acheteur anonyme de rien du tout n’a donc pas eu à louer de camion pour ramener chez lui sa nouvelle acquisition.

On lui a par contre offert un certificat de garantie et d'originalité de l'oeuvre qui, dans le catalogue de la vente aux enchères, accompagnait la traditionnelle image d’une œuvre normalement visible.

Dans ce cas-ci, un espace blanc absolu était reproduit.

«Le succès de la vente aux enchères témoigne d'un fait irréfutable. Le vide n'est qu'un espace plein d'énergie, et même si on le vide et que rien ne reste, selon le principe d'incertitude d'Heisenberg, rien n'a de poids. Il a donc une énergie qui se condense et se transforme en particules, bref, en nous! Quand je décide d'exposer une sculpture immatérielle dans un espace donné, cet espace concentre une certaine quantité et densité de pensées en un point précis, créant une sculpture qui de mon seul titre prendra les formes les plus variées», a commenté l’artiste Salvatore Garau.

À n’en point douter, ça donne le goût de se lancer dans la création d’œuvres invisibles.

