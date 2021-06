Des internautes témoignent des gestes terribles de leurs frères/soeurs

N’importe qui ayant un frère ou une sœur sait que ce n’est pas toujours facile.

Par contre, pour certains, c’est vraiment pire que pour d’autres.

Une récente publication sur Reddit met en lumière les affreux comportements que des individus ont subi, venant d’un des autres enfants de leurs parents.

C’est dans le subreddit AskReddit que DestyNovalys a demandé «Les gens avec des frères/soeurs affreux: quelle est la pire chose qu’ils ont faite?»

Voici une sélection des réponses les plus affreuses.

LivingCakeLife

«Mes demi-frères (ils ont le même père, mais pas moi) sont un peu plus vieux que moi. Un jour, nous étions tous assis sur le quai en train de pêcher. Le plus vieux a sorti un couteau du coffre à pêche. Il devait avoir 12 ans. C’était un nouveau couteau fait pour tuer les poissons. Il a regardé notre autre frère et a dit «Hum, je me demande à quel point le couteau est pointu» et sans hésiter, il l'a enfoncé fermement dans la cuisse du frère. Il l’a enfoncé tellement fort que le couteau tenait debout. Ensuite, il était calme, comme si de rien n’était.»

Amendris

«Alors que ma mère était en train de mourir du cancer, incapable de bouger et souffrant de douleurs horribles, mon frère junky voulait ses médicaments. Elle les cachait sous son oreiller pour que personne n’y ait accès. Il se penchait pour l’embrasser et il les prenait sans qu’elle s’en rende compte.»

Rottenslam

«Il a échangé les médicaments de mon père pour des aspirines. Après que mon père eut subi une opération au cœur.»

carmelacorleone

«Mon grand frère a déjà essayé de me momifier avec du Duct Tape, pour ensuite me laisser dehors à une température en-dessous de zéro, alors qu’il jouait au Play Station à l’intérieur. Il avait lié mes mains et mes pieds, et je ne pouvais pas me déprendre. J’ai été comme ça jusqu’à ce que ma mère revienne à la maison quelques heures plus tard.»

FatuousOocephalus

«Ma soeur avait une bonne job pour le FBI. Elle s’occupait de faire des vérifications des antécédents pour des gens qui avaient besoin d’une cote de sécurité. Elle aimait bien un gars, un capitaine de bateau de croisière, qui avait besoin de renouveler sa cote. Elle a essayé de foutre la marde dans le couple de l’homme en ajoutant des crimes au dossier de sa blonde. Finalement, elle a fini par se faire prendre et a dû passer un an en prison.

Ce qui est le plus tordu dans cette histoire, c’est qu’elle n’a pas averti ses enfants, qui avaient autour de 20 ans, qu’elle avait des problèmes légaux. Ils ont appris que leur mère s’en allait en prison en écoutant un message sur le répondeur. «Maman ne sera pas à la maison pour souper parce qu’elle s’en va en prison pour un bout.»»

AwareFaithlessness39

«Ma plus jeune sœur a tiré sur le volant alors que je conduisais, nous jetant presque dans le fossé.

Quand je lui ai demandé pourquoi elle avait fait ça, elle a simplement dit qu’elle voulait voir ma réaction.»

TriciaKoz

«Il a utilisé mon enfant pour me blesser. Mes parents gardaient mon jeune fils alors que je travaillais et mon frère aîné d’âge adulte était là. Il ne m’a jamais aimé et faisait tout en son pouvoir pour me faire mal car j’étais le bébé de la famille. Mon fils avait autour de 5-6 ans et j’ai entendu mon frère lui raconter ses fétiches sexuels les plus étranges. Il essayait de le corrompre mentalement pour me blesser. J’ai retiré mon enfant de cette situation malsaine aussitôt que je me suis rendu compte de ce qui se passait.»

