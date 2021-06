Bam Margera harcèle le réalisateur de Jackass, qui doit obtenir une injonction de protection temporaire

Jeff Tremaine, qui a réalisé Jackass 4, a obtenu une ordonnance restrictive contre Bam Margera, l'ancienne star de la franchise.

Le réalisateur a demandé une injonction de protection temporaire en affirmant au tribunal que l’acteur-cascadeur Bam Margera le harcelait depuis son éviction du tournage du dernier film, parce qu’il avait violé les termes de son contrat en abusant de drogues.

TMZ s’est procuré de nouveaux documents juridiques dans lesquels Jeff Tremaine accuse Bam Margera de menaces violentes contre lui et sa famille.

Une des menaces a été ajoutée au dossier et on peut lire : «Regarde tes enfants et fais un chèque; si tu es avide et radin, regarde à nouveau tes enfants. Si tu ne signes pas le papier, regarde tes enfants. Signe ton stupide contrat avant que vous ne soyez en sécurité nulle part (sic).»

Le cinéaste estime que le contrat auquel Bam Margera fait référence semble être celui que le toxicomane en difficulté a rédigé lui-même.

Un juge a signé l'ordonnance restrictive qui interdit à Bam Margera de contacter Jeff Tremaine et de s'approcher à moins de 100 mètres du réalisateur, de sa femme Laura et de leurs deux enfants.

Cette décision intervient un peu plus d'une semaine après que la star de Jackass, Johnny Knoxville – qui aurait également été cité dans l'une des menaces de Margera à l'encontre de Tremaine – a admis qu'il était difficile de voir son ancien ami lutter contre la toxicomanie.

«Quand quelqu'un se débat, tout le monde essaie de l'aider, a-t-il déclaré à GQ. Et à la fin de la journée, cette personne doit vouloir de l'aide. Parfois, elle ne le veut pas. Pas encore. Nous voulons que Bam soit heureux et en bonne santé et qu'il obtienne l'aide dont il a besoin. Nous avons essayé de faire avancer les choses. Je crois que c'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet.»

Jeff Tremaine et Johnny Knoxville connaissent bien le sujet du traitement des alcooliques et des toxicomanes – ils ont déjà apporté leur soutien à Steve-O, un autre membre de Jackass, qui est maintenant sobre depuis treize ans.

