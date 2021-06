Une femme se trompe d’avion et se réveille à Gibraltar

Une jeune femme de 25 a récemment été la vedette d’une histoire qui pourrait être un scénario de film des années 80.



Gemma Cargin est une institutrice qui vit à Manchester en Angleterre, mais qui est originaire de l’Irlande du Nord.

• À lire aussi: Un pilote d’avion qui avait regardé de la porno et exposé ses organes génitaux en plein vol reçoit sa sentence

Parce qu’elle aime son papa et sa maman, elle leur rend régulièrement visite.

Pour ce faire, elle se rend à l’aéroport de Manchester et elle prend un court vol d’environ 40 minutes à destination de Belfast, de l’autre côté de la mer d’Irlande.



Mais comme le rapporte la BBC, dimanche dernier, ce n’est pas ce qui est arrivé.

Image BBC



Quand Gemma a ouvert les yeux après son petit somme amorcé avant le décollage, elle a entendu le commandant de bord annoncer que l’atterrissage était prévu pour 1 heure et 15 minutes plus tard.

• À lire aussi: Une femme qui était enceinte sans le savoir accouche en plein vol

Quelque chose clochait.



«Ils m’ont dit qu’on s’en allait à Gibraltar... J’ai dit: “OK, je suis sur le mauvais vol”», a déclaré l’enseignante au diffuseur public britannique.



«Je pensais à mes parents parce que je savais qu’ils devaient venir me chercher et qu’ils n’avaient aucune idée de où j’étais.»



La prof croit que c’est parce que les panneaux numériques aux portes d’embarquement ne fonctionnaient pas qu’elle est montée dans le mauvais appareil.

• À lire aussi: Un homme est arrêté à l’aéroport avec 35 oiseaux cachés dans des bigoudis attachés aux chevilles



Par contre, personne ne comprend comment plusieurs membres du personnel de l’aérogare ont pu scanner sa carte d’embarquement sans l’avertir de sa mégarde.



Les choses se sont toutefois réglées rapidement pour Gemma.



En direction de Gibraltar, elle a pu accéder à un service téléphonique lui permettant de rejoindre sa mère qui l’attendait à Belfast.

• À lire aussi: 680$ pour manger dans un avion stationné à l’aéroport



Et heureusement, puisque l’avion dans lequel elle voyageait retournait directement à Manchester, elle a pu y rester sans avoir à faire de quarantaine à son retour en Angleterre.



On l’a cependant autorisée à sortir pour prendre l’air, ce qui a été l’occasion pour elle d’immortaliser sa mésaventure en compagnie du célèbre rocher de Gibraltar.

Image BBC

Au bout du compte, son périple de Manchester à Belfast avec un petit détour par Gibraltar aura occupé 12 heures de sa journée, au de l’heure habituelle.

• À lire aussi: Un avion s’écrase lors d’un «gender reveal» tuant deux personnes

EasyJet, la compagnie aérienne sur laquelle volait Gemma, a déclaré: «Nous enquêtons avec l’aéroport et notre partenaire à Manchester pour voir de quelle façon mademoiselle Cargin a pu voyager sur le mauvais vol. Aussitôt que l’erreur a été réalisée, nous avons organisé son retour vers Manchester et son transfert vers Belfast, sa destination originale. Mademoiselle Cargin a été prise en charge par notre équipe tout au long et nous lui avons fourni des rafraîchissements. Nous nous excusons sincèrement pour tout inconvénient causé.»



La morale de cette histoire: vérifiez deux fois avant de monter dans un avion!

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s