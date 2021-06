Le masque pour les enfants en classe en canicule: Bianca Longpré lance un débat

Depuis le début de la pandémie, le port du masque est un sujet qui soulève les passions, surtout quand il s’agit des enfants.

Alors que la majorité des parents sont d’accord pour que leurs enfants portent le masque en classe en temps normal, en période de grande chaleur, c’est une autre histoire.

Parmi ceux qui se questionnent figure Bianca Longpré.

La mère de quatre enfants a lancé le débat dimanche soir sur sa page Facebook. Bien que l’humoriste dise pour le port du masque, la mère de quatre enfants craint que les températures de canicule, dans les classes qui en majorité n’ont pas d’air climatisée, ne soient trop dures à endurer pour les enfants qui doivent en plus porter le couvre-visage.

«J’sais pas trop quoi en penser ...

35C prévu et pas de clim dans la majorité des classes... en plus plusieurs jeunes doivent porter le masque. On fait quoi?

École à la maison? École fermée? C’pas grave?

Plusieurs écoles ferment demain. La vôtre? Votre opinion?

PS. c’pas un débat sur le port du masque.»

Celle qui est aussi infirmière le rappelle: elle ne souhaite pas partir un débat sur le port du masque en général, mais bien sur cette situation précise.

Depuis que la publication est en ligne, plusieurs milliers de parents ont répondu à la question.

Voici quelques exemples de commentaires:

«A -40 on ferme les écoles Ben a +40 on devrait aussi les fermer.»

«J'ai aussi pris la décision de garder mes enfants à la maison aujourd'hui et demain! Demain ressenti 41 degré !!! No way!!!»

«Moi je les garde à la maison!»

«Les enfants restent à la maison jusqu'au retour de la météo plus clémente.»

Une grande partie a affirmé qu’elle n’était pas à l’aise d’envoyer ses enfants à l’école dans une chaleur pareille.

