Jean-Claude Van Damme pense qu'il est assez «équipé» contre la COVID-19 pour ne pas avoir besoin de porter le masque

Chaque intervention de Jean-Claude Van Damme est spectaculaire et la dernière en date n'a pas déçu.

De passage à Touche Pas à Mon Poste, sur C8 en France, l'acteur a été invité à s'exprimer sur la pandémie et le COVID-19.

• À lire aussi: Jean-Claude Van Damme tient des propos jugés sexistes et homophobes à la télévision française et se fait remettre à sa place

Sans surprise, la star de Kickboxer n'a pas été inquiet outre mesure après l'explosion de cas de coronavirus.

«C'est un avertissement, un dernier avertissement, je crois de la nature. J'ai pas tellement peur de la COVID, j'essaye de l'ignorer», a-t-il expliqué.

Quant aux masques et aux vaccins qui, selon le consensus scientifique, sont essentiels à l'éradication de la maladie, JCVD est formel: pour lui, c'est inutile.

Et pour cause: il est déjà «équipé» pour s'en protéger.

• À lire aussi: Ne provoquez pas la fille de Jean-Claude Van Damme

«Je ne mets pas de masque. C'est pas bien de dire ça mais je reste à distance. Je crois qu'il faut vivre avec ce virus. Un, on n'a pas le choix, on ne sait pas l'éviter, deux, le sport c'est bien. Je suis "equiped", je suis équipé contre le virus. Je voyage beaucoup, dans beaucoup de pays, je vois beaucoup de gens, et j'espère que ça ira de mieux en mieux avec ce vaccin. Mais il faut suivre son instinct. Encore une fois, je le dis, le sport, c'est bien», a-t-il confié.

Pour rappel, il n'est absolument pas prouvé que la seule pratique d'une activité sportive protège contre la COVID-19.

Pour l'instant, les gestes barrière - comme porter un masque, rester à distance d'au moins deux mètres et se laver les mains régulièrement - et le vaccin sont la meilleure option pour se prémunir de ce virus.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s