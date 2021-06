Cette photo de Kate est considérée comme la plus belle jamais prise

Une photo de la duchesse de Cambridge et future reine d’Angleterre Kate Middleton a impressionné les Britanniques ces dernières semaines.

Il s’agit du portrait (voir ci-haut) de la femme de 39 ans, alors qu’elle arrivait aux funérailles du prince Philip le 17 avril 2021.

• À lire aussi: Voici qui est Rose Hanbury, l’ancienne amie de Kate qui serait maintenant la maîtresse du prince William

• À lire aussi: Kate Middleton dévoile accidentellement ses emojis les plus utilisés

Les yeux verts perçants et tristes de Kate, qui fixait le photographe, ont ému les Européens et le cliché a continué de circuler dans les semaines qui ont suivi les obsèques du prince consort.

La photo est maintenant considérée comme «la plus grande photographie jamais prise de la duchesse de Cambridge», tel que le rapporte RTL info.

John Rainford/WENN

Une tenue parfaite

La photo a plu pour plusieurs raisons. Les médias européens ont d’abord salué la grâce et la dignité de la princesse lors de ce triste événement officiel.

AFP

AFP

L’épouse du prince William, héritier du trône, portait un collier de perles et de diamants appartenant à la Reine Elizabeth II, ainsi qu’un petit chapeau noir agrémenté d’une voilette. Ses cheveux remontés laissaient toute la place à de chic boucles d’oreille de diamant.

Une robe noire avec un nœud surdimensionnée au cou et un masque noir, obligatoire en ces temps de pandémie, complétaient le look sombre salué par le The Sun.

• À lire aussi: Gros «frette» royal entre les deux couples princiers à l’abbaye de Westminster

«Malgré les tristes circonstances, Kate Middleton a brillé lors des funérailles du prince Philip», résumait Madame Figaro.

Une photo «qui parle»

Mais revenons à la photo qui nous intéresse.

AFP

Car si des centaines de clichés ont immortalisé le look réussi de la princesse ce jour-là, c’est la photo de son arrivée dans la voiture qui a fait le tour du monde.

Prise par Chris Jackson, de l’AFP, cette photo montre une femme prête à être reine, selon plusieurs amateurs de la monarchie.

• À lire aussi: Une rumeur veut que cet homme soit le vrai père du prince Harry

La duchesse Kate est surtout reconnue pour son sourire, mais cette photo, qui cache sa bouche, a redirigé l’attention du public vers les yeux de la future monarche: une femme qui apparait solide et sure d’elle-même.

AFP

L'experte en langage corporel Judi James s’est étonnée à RTL Info de la puissance dégagée par ce cliché. «Il nous montre une femme heureuse de se connecter avec un soupçon d'autorité et un sentiment de calme».

À voir aussi sur le Sac de chips:

s

s