Mélissa Bédard serait une des favorites pour animer Star Académie

Depuis l’annonce du départ, la semaine dernière, de Patrice Michaud, la machine à rumeurs va bon train.

Celui qui avait été la barre de la plus récente édition de l’Académie avait en effet expliqué, dans une publication Facebook, que l’album qu’il lancera à l’automne et la tournée qui s’en suivra l’empêcheront de reprendre son poste l’an prochain.

Salut tout le monde, Cette année, j’ai eu la chance de vivre une histoire improbable, celle d’animer Star Académie TVA.... Publié par Patrice Michaud sur Vendredi 4 juin 2021

Plusieurs candidat.es de choix peuvent bien sûr espérer combler la place laissée vacante par Michaud, mais un nom semble se distinguer au sein de la colonie artistique québécoise: celui de Mélissa Bédard.

Elle-même ancienne académicienne en plus d’être une très bonne animatrice, elle aurait tous les atouts pour piloter les «variétés» du dimanche.



Ses qualifications n’ont pas échappé au comédien et animateur Pascal Morrissette qui a publié une story Instagram pour vanter sa candidature.

Confiant de son intuition, il a même taggué le producteur exécutif de l’émission, Jean-Philippe Dion.

«On jase @jphilippedion . Qui pourrait remplacer @hommebionique à l’animation de Star Académie? D’un coup que vous n’y avez pas pensé... @mel.bedard Avouez!!!!», a écrit Morrissette, en prenant bien soin d’ajouter une photo de Mélissa Bédard afin de dissiper tout doute possible.



Dion n’a pas été insensible au message de son acolyte et a pris la peine d’y répondre avec un «Vive @mel.bedard! Coeur bleu» bien senti.

Capture d'écran / Instagram Jean-Philippe Dion



Aucun autre candidat possible ne semble avoir eu droit à un tel traitement de la part du chef de l’Académie.

La voie est-elle libre pour Mélissa Bédard? On le saura éventuellement!

