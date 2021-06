Owen Wilson est allé à la «Loki School» pour mieux comprendre son rôle

Tom Hiddleston a conçu un cours accéléré sur l'histoire de son personnage du MCU, Loki, pour aider Owen Wilson à se familiariser avec l'univers Marvel.

Owen Wilson a rejoint la franchise à succès dans la nouvelle série dérivée de Disney+, Loki, mais il ne connaissait pas grand-chose aux super-héros et aux méchants de l'univers Marvel avant de signer.

C'est donc à la réalisatrice Kate Herron et à l'acteur principal, Tom Hiddleston, qu'est revenue la tâche de lui apprendre tous les détails essentiels sur le personnage et son inspiration, le dieu nordique de la malice.

Il était particulièrement important pour la star de Wedding Crashers de comprendre les complexités du MCU puisqu'il incarne Mobius M. Mobius, un spécialiste de Loki dans la toute nouvelle série Disney +, et Tom Hiddleston a tout fait pour qu'il soit au point.

«Au début de la production, Tom et moi avons discuté. Il a imaginé une chose appelée la Loki School. Il a fait une grande conférence aux acteurs et à l'équipe. J'adore le personnage. De nombreux fans aiment ce personnage et ce qu'il a fait. Il s'agissait de parler à tout le monde de ça, mais à travers Tom et ses propres expériences. Des cascades que Tom aimait ou des costumes. Il a fini par proposer cette Loki School à Owen, et il a absolument adoré», a indiqué Kate Herron au Hollywood Reporter.

Loki, qui met également en vedette Richard E. Grant et Gugu Mbatha-Raw, est diffusé sur Disney+ depuis ce mercredi.

Il s'agit de la troisième série dérivée du MCU à ce jour, après les succès de WandaVision et de The Falcon and the Winter Soldier.

