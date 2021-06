Denis Coderre présente sa nouvelle blonde

Denis Coderre a retrouvé l'amour!

Et non, on ne parle pas de son retour en politique municipale.

L'ancien maire de Montréal a profité du beau dimanche qu'on vient de passer pour dévoiler à ses abonnés sur les réseaux sociaux qu'il n'était plus un coeur à prendre.

C'est en effet sur Instagram (très 2021 Denis!) que Denis Coderre a partagé une première photo où on le voit sur une terrasse, tout sourire, aux côtés de sa nouvelle amoureuse, Mélanie Savard. Les tourtereaux se sont rencontrés il y a de ça quelques mois.



«Permettez-moi de vous présenter ma nouvelle compagne de vie: Mélanie Savard @melaniesavard76. Une femme exceptionnelle, attentionnée, lumineuse d’un altruisme digne de mention que j’ai eu le bonheur de rencontrer il y a quelques mois et qui a conquis mon cœur. Je remercie la vie de l’avoir croisé sur mon chemin. Elle me permets d’atteindre cet équilibre de vie que toutes et tous recherchent #amour #love», a écrit celui qui se présente encore une fois comme candidat à la mairie pour les prochaines élections.

Un visage connu

Si le nom et le visage de Mélanie Savard vous sont familiers, c'est tout à fait normal. En plus d'être mannequin, elle est également l'ancienne femme du regretté chanteur des BB, Patrick Bourgeois. Ils sont ensemble les parents de Marie-William Bourgeois.

Photo Agence QMI, JOEL LEMAY Lancement du deuxième album de Ludovick Bourgeois, l’album 2, au Club Soda, à Montréal, mercredi le 12 février 2020. Sur cette photo: Mélanie Savard et sa fille Marie-William Bourgeois JOEL LEMAY/AGENCE QMI

Agence QMI Les BB en studio pour un nouvel album,Montréal, 19 août 2010. Sur la photo: Mélanie Savard et Patrick Bourgeois.



Nous terminerons cet article comme Denis a terminé son post: #amour #love

#HabsDC



