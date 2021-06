La relation tumultueuse entre Ben Affleck et Jlo: la ligne du temps complète

De 2002 à 2004, un mot était sur toutes les lèvres des amateurs du star système hollywoodien.

Bennifer.

Pendant deux ans, il était impossible d’ouvrir la télé ou de feuilleter une revue à potins en attendant à la caisse de l’épicerie sans voir les visages de Ben Affleck et Jennifer Lopez.

Presque 20 ans après le début de leur histoire, qui s’est terminée de façon très publique deux ans plus tard, l’engouement pour la paire est toujours aussi vivant.

Tous deux fraîchement célibataires, Ben et J.Lo ont recommencé à passer énormément de temps ensemble, faisant tourner le moulin à rumeurs à vitesse maximale.

Pourquoi est-ce que tant d’années plus tard, les gens sont toujours obsédés par cette histoire d’amour qui n’aura duré que deux ans?

Revisitons ensemble l’histoire tumultueuse de ces deux étoiles et tentons de comprendre pourquoi elle fait encore rêver deux décennies plus tard.

Vouée à l’échec dès le départ

Les tourtereaux se sont rencontrés en 2002 sur le plateau du film Gigli. À l’époque, Ben et Jen étaient tous deux des stars montantes et ne se doutaient aucunement que le film qu’ils étaient en train de tourner allait être considéré comme un des pires navets de l’histoire du cinéma. La paire est rapidement devenue proche. Cependant, à ce moment-là de l’histoire, J.Lo était toujours avec son deuxième époux Cris Judd.

Pleine page

En avril de la même année, des rumeurs de rapprochements ont commencé à circuler quand Jennifer Lopez s’est mérité le titre de Female Star of the Year de ShoWest et que Ben Affleck avait payé pour une publicité pleine page dans une revue spécialisée pour la féliciter. Un gros geste pour une «simple amie».

Un très joyeux anniversaire

En juillet, le duo a été aperçu pour la première fois en train de s’embrasser au party pour les 31 ans de Mme Lopez. C’est à ce moment que les tabloïds se sont emparés de l’histoire et que Bennifer est né. Deux jours plus tard, Jen allait demander le divorce à son mari, de qui elle était séparée depuis un mois.

Les influenceurs originaux

En août 2002, le magazine People a offert 75 000 dollars au couple pour 9 photos, dont une où ils s’embrassent. Pas données les photos...

Don’t be fooled by the rocks that I got

Le 5 novembre, le vidéoclip du single Jenny From The Block est joué pour la première fois sur les ondes de MTV. Le clip mettant en vedette Jen et Ben se voulait une critique du traitement que les médias ont eu à l’égard du couple en les montrant dans leur intimité à travers les visous des paparazzis. Cependant, le clip a plutôt eu l’effet contraire, élevant la fascination du public pour Bennifer au maximum.

Des années plus tard, Affleck a affirmé que la sortie du vidéoclip avait été le début de la fin pour le couple.

Des fiançailles empoisonnées

À la fin de 2002, Jennifer Lopez a dit oui à la demande en mariage de Ben Affleck. Évidemment, ces noces n’auront jamais lieu.

Une visite aux danseuses

Alors qu’il tournait le film Paycheck à Vancouver, le 17 juillet 2003, Ben se serait rendu dans un bar de danse exotique de la région, où, selon The National Enquirer, il aurait trompé sa fiancée avec Tammy Morris. Quelques années plus tard, celle-ci aura été une des vedettes de l’émission de télé-réalité québécoise Des gens pas ordinaires.

Le flop des flops

Le premier août 2003, Gigli sort en salles. Le film au budget de 75 millions de dollars n’a récolté que 7,7 millions au box-office mondial. Le public commence à perdre intérêt pour le couple.

Une noce repoussée

Un jour avant leur mariage qui devait avoir lieu le 14 septembre 2003, le couple a fait parvenir un communiqué annonçant que les noces allaient être repoussées indéfiniment dû à toute l’attention médiatique autour de la cérémonie.

La fin

23 janvier 2004. Moins de deux ans après le début de leur romance tumultueuse, le Chicago Tribune annonce que Jen a mis fin à sa relation avec Ben. Tout ça pour ça.

Entre temps

Après la fin de leur couple, Affleck et Lopez se sont tous les deux recasés assez rapidement. En juin de la même année, J.Lo était déjà mariée au chanteur Marc Anthony. BenAff lui, a commencé à fréquenter Jennifer Garner autour d’octobre. Ces deux relations ont duré plusieurs années. Les couples ont eu des enfants. Les couples se sont séparés. Ben et Jen se sont trouvés d’autres partenaires. Ces couples se sont aussi terminés.

Aujourd’hui

En 2021, pour la première fois depuis leur rupture, les deux se sont retrouvés célibataires en même temps. Des rumeurs de romance ont commencé à circuler. Le 15 juin, on a vu des photos de la paire en train de s’embrasser. Eh boy.

Plus ça change, plus ça reste pareil.

