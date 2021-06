La chouette de Salma Hayek a craché une boule de poils sur la tête d'Harry Styles

Salma Hayek a été surprise par sa chouette de compagnie lorsque l'animal a recraché une boule de poil sur la tête de Harry Styles.

L'actrice a parlé de son ami à plumes, Kering, lors d'une récente apparition dans le Ellen DeGeneres Show, révélant qu'il l'aide à méditer, mais elle a avoué avoir du mal à supporter ses habitudes alimentaires.

«Il y a cette boule de poils qui sort de leur bouche. Et une fois, il y avait une célébrité très importante - je ne dirai pas son nom - et il était vraiment excité par la chouette et espérait que la chouette aille sur sa tête parce qu'elle était sur moi. Il m'a dit ''Oh, j'ai besoin d'une chouette dans ma vie. Comment on fait ça?'' Au moment où il s'y attendait le moins, elle est arrivée sur sa tête. Et c'est là que cette boule de poils de rat était sur sa tête», a-t-elle expliqué, avant de révéler que la star ne semblait pas en colère : «Il était OK! Ça arrive parfois quand on a des invités dans cette maison».

La star de Frida a ensuite révélé que Harry Styles était la célébrité en question, ajoutant : «J'espère que je n'aurai pas d'ennuis. Il était super cool, d'ailleurs. Il était super cool malgré ce qui se passait... C'est le meilleur.»

Salma Hayek a également révélé que le hibou dort avec elle lorsque son mari, François-Henri Pinault, est en voyage d'affaires - et il aime grignoter ses orteils.

«Lorsque vos pieds sortent des draps, elle pense que vos orteils sont des souris, et elle s'envole et les attrape. Ça peut être assez terrifiant. J'ai essayé de mettre des chaussettes pour au moins me protéger un peu», a-t-elle confié.

