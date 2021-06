Une recette d’asperges gratinées se retrouve par inadvertance au milieu d’un texte de loi

Vous cherchez une bonne recette de gratin d’asperges au Cantal? Consultez l’arrêté royal sur la fixation des prix des médicaments belges!



Nos cousins belges ont bien rigolé, le mois dernier, quand ils ont constaté qu’une délicieuse recette de gratin d’asperges au Cantal s’est retrouvée par erreur en plein milieu d’un très sérieux texte de loi intitulé: «Arrêté royal fixant les conditions de recevabilité, les délais et les modalités pratiques des demandes de fixation de prix, des demandes de hausse de prix, des notifications de prix et des communications (de prix) des médicaments, des objets, appareils et substances assimilés à des médicaments, et des matières premières, tels que visés dans le livre V du Code de droit économique.»

Une excellente nouvelle que nous ajouterons bientôt à cette liste: • 7 preuves que la Belgique est un pays sans bon sens

Selon ce que rapporte RTL Info, ce sont des avocats qui, les premiers, ont remarqué la mégarde.



Une capture d’écran circulant sur le web montre en effet les 6 étapes à accomplir pour déguster des asperges enrobées de savoureux fromage fondu, camouflées au coeur d’un austère texte législatif.



«C'est tout à fait étonnant et il faut se demander un petit peu ce qu'il s'est passé pour qu'une erreur aussi énorme se retrouve sur le site officiel et sur la mise en ligne d'un arrêté royal accessible à tous», a déclaré l’avocat Fabrice Guttadauria.

• À lire aussi: Une femme se trompe d’avion et se réveille à Gibraltar

• À lire aussi: Des dindes sauvages sèment l’émoi sur la page Spotted Saint-Jérôme



Bien sûr, plusieurs personnes ont cherché un coupable à pointer du doigt, mais il n’est pas simple de déterminer qui a commis la faute.



«En réalité, il ne s'agit pas de la publication officielle du texte de loi. C'est une version de la base de données consolidée, elle n'a pas de valeur légale. Au Moniteur, on ne publie que les modifications d'une loi. Justel (une base de données consolidée) permet de mettre cette modification dans son contexte, c'est la version actualisée d'un texte», a indiqué à RTL Info Wilfried Verrezen, du Service Public Fédéral de la Justice.

«Sans doute que celui qui a publié cette version avait déjà un document Word ouvert, avec la recette», a blagué le fonctionnaire. «On va corriger ça tout de suite. Heureusement que ce n'était pas une publication officielle du Moniteur, car on ne peut pas les corriger, il aurait fallu publier un erratum».

• À lire aussi: Un ado s’est acheté un iPhone pas cher sur Internet: il a reçu une table à café en forme de iPhone



Vérification faite, la modification a été effectuée.



Par contre, si jamais vous êtes toujours à la recherche d’une recette de gratin aux asperges, notre ami Ricardo en a une pas pire.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s