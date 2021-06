Doritos l’échappe en lançant des chips aux fraises

Avant, il y avait une sorte de Doritos.

Ceux à saveur de Doritos. Pis c’était bin correct.

Ensuite, on a eu droit à de nouveaux variants. BBQ, zesty, ranch, ketchup, crème sûre, guacamole, cheeseburger, et on en passe.

À ce point-ci, on pourrait croire qu’on a fait le tour. Mais non.

Tôt vendredi matin, la marque de chips qui se marie le mieux avec un bon verre de Mountain Dew a repoussé les limites encore une fois en annonçant que bientôt, on aurait droit à des Doritos à saveur de fraises et de crème.

Très peu de détails ont été annoncés à propos de la création culinaire, comme par exemple à partir de quand ces croustilles fruitées seront disponibles et si elles seront disponibles au Canada.

Évidemment, sur papier, ça peut sembler comme une mauvaise idée, mais il faudra les essayer pour savoir.

