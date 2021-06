Jade Lavoie remet les pendules à l’heure concernant la fortune que certaines espèrent gagner sur OnlyFans

La créatrice de contenu OnlyFans Jade Lavoie a publié un long message sur les réseaux sociaux pour mettre en garde les jeunes femmes qui envisagent s’ouvrir un compte sur la plateforme.

Dans sa publication datée de ce jeudi, celle qui est considérée comme la pionnière d’OnlyFans au Québec souligne que lorsqu’elle a commencé à produire du contenu pour la plateforme, il y a trois ans, elle se disait que les filles y faisaient 1000$ par mois.

Maintenant, celles qui commencent espèrent faire 10 fois ce montant à chaque jour, ce qu’elle considère «des chiffres pas possible».

«Je vois de plus en plus de filles sur la plateforme, mais aussi de plus en plus de filles qui quittent parce que c'est trop ''toff'' pour elles mentalement parlant.

Faites le pour les bonnes raisons. Arrêtez de partir avec l'idée d'être riche. La réalité est beaucoup plus 100-1000$ par mois que 10 000-100 000$ par mois !», explique celle qui a 381 000 abonnés Instagram.



Il y a trois ans, j'ai commencé Onlyfans en me disant que les filles se faisant 1000$ par mois avec leurs comptes. Les... Publié par Jade Lavoie sur Jeudi 17 juin 2021

Selon elle, ce sont «souvent celles qui sont partagées dans les médias qui ont énormément d'argent ou des filles avec presque un million d'abonnés sur une de leur plateforme».

Elle donne ensuite un précieux conseil à celles qui hésitent, présentement, à se lancer dans la production de contenu osé disponible par abonnement mensuel: «Si tu veux montrer ta belle p'tite pêche sur une plateforme, fais le parce que tu l'aurais fait surement gratuitement et même si les filles auraient pas crier partout qu'elles sont riches grâce à ça. Une décision comme celle-là, ne devrait pas être prise en quelques minutes après avoir lu un article. C'est un choix qui va te suivre TOUTE TA VIE.»

Jade Lavoie conclut sa publication avec un rappel important: «L'argent ce n'est pas tout, je te le confirme. J'ai été pauvre, j'ai été riche. & Je te garantie que le bonheur reste dans les petits moments de la vie bien simple.»

