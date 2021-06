Valérie Roberts et Martin Juneau ont eu leur petite fille et partagent une première photo

Valérie Roberts et Martin Juneau ont accueilli leur premier enfant ensemble, une adorable petite fille.

C'est le 15 juin que Valérie Roberts a donné naissance à son premier enfant, une magnifique petite fille prénommée Lucie.



«Lucie Juneau

15/06/2021

Bébé va bien, les parents aussi.

On retourne dormir.

Merci» peut-on lire sous le cliché.

Puis, samedi, la nouvelle maman a immortalisé sa première marche avec le bébé.





Avant la naissance de celle-ci, Valérie avait partagé une belle photo avec ses fans pour annoncer la bonne nouvelle, soit que l'accouchement allait se dérouler dans les prochaines heures.





«Demain. Le début de cette nouvelle aventure avec toi», pouvait-on lire en guise de légende sous le cliché.



De son côté, Martin Juneau avait aussi partagé une pensée en vue de la naissance imminente de leur fille.



«C'est notre dernière journée à deux» a-t-il écrit sous la belle photo.

Martin est déjà le papa de Simone et de Léonie, nées d'une union précédente, et Valérie Roberts est très investie dans son rôle de belle-maman depuis plusieurs années. Elle a d'ailleurs écrit un livre à ce sujet, en plus d'avoir créé la Journée nationale des beaux-parents.

Bravo à la nouvelle famille de cinq pour cette naissance!

