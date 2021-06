Ginette Reno et Loud sont réunis dans une nouvelle publicité d’Uber Eats

Dans la vie, plusieurs duos improbables ont marqué les générations.



Les plus vieux se souviennent de Laurel et Hardy, les moyens vieux se rappellent de Batman et Robin, et ceux qui sont nés il n’y a pas si longtemps se souviennent des publicités d’Uber Eats mettant en vedette Patrick Roy et Mario Tremblay qui ont été lancées il y a quelques semaines.

Après avoir fait jaser le Québec tout en entier en réunissant deux amis devenus ennemis, Uber Eats avait frappé un grand coup.



Cette fois-ci, l’entreprise de livraison de nourriture espère marquer les esprits en rassemblant deux icônes issues de deux générations différentes: la grande chanteuse Ginette Reno et le grand rappeur Loud.



La version longue de leur pub est très drôle.

Mais les deux versions courtes sont pas mal non plus, surtout la deuxième;) LOOOOUUUUUUUUD!





Ce n’est évidemment pas la première fois que les vedettes apparaissent (chacune de leur côté) dans des publicités.

Loud avait joué dans un des messages du gouvernement du Québec pour inciter les jeunes à respecter les mesures sanitaires pendant la pandémie de COVID-19.



Ginette Reno, elle, a joué dans un paquet de pubs, mais aucune n’est meilleure que celle-ci:



