Kim Kardashian admet que c'est sa «sex-tape» qui a causé sa popularité

Kim Kardashian admet que son émission de télé-réalité n'aurait «probablement pas» connu un tel succès sans le scandale de sa sex-tape.

La star de la télévision est devenue célèbre en 2007 lorsqu'une relation sexuelle, remontant à 2002 et qu'elle avait filmée avec son petit ami de l'époque, Ray J, a fait surface en ligne, juste au moment où elle et sa famille se préparaient à lancer leur émission de téléréalité, Keeping Up With The Kardashians.

À l'époque, la star avait été anéantie par cette fuite, et bien que cela reste son plus grand regret, elle reconnaît que le scandale a contribué à inciter de nombreux téléspectateurs à découvrir la série, qui s'est récemment terminée après sa 20e et dernière saison.

Lors d'une réunion télévisée animée par Andy Cohen, l'animateur lui a demandé si elle pensait que Keeping Up With The Kardashians aurait été un succès dès le début sans l'attention suscitée par ces images torrides, ce à quoi elle a répondu: «En y repensant, probablement pas.»

«Je pense que tout arrive pour une raison, et j'essaie vraiment de, genre, vivre comme ça, a-t-elle ajouté. Et chaque fois qu'il se passe quelque chose et il y a un scandale fou qui donne l'impression qu'on n'arrive plus à respirer et qu'on se dit: ''Comment on va traverser ça ?'', c'est toujours une leçon. Même si c'est une leçon privée, ou même si c'est juste quelque chose que nous ne savions pas que nous devions suivre.»

La star américaine, qui a quatre enfants avec son ex-mari Kanye West, a depuis longtemps laissé la sex-tape derrière elle, mais elle avoue qu'elle redoute le jour où elle devra expliquer la vidéo à ses enfants.

«Heureusement, je pense que tant d'années se sont écoulées, et tant de choses se sont passées de manière positive, que cela efface vraiment tout ça, a-t-elle déclaré. C'est quelque chose avec lequel je dois vivre pour le reste de ma vie. C'est quelque chose qui est, genre, tenu au-dessus de ma tête. J'essaie de ne pas avoir de regrets, mais c'est probablement la seule chose que je souhaiterais ne pas voir exister, et si je pouvais effacer une chose stupide que j'ai faite dans la vie, ce serait probablement ça. Et c'est plus dû au fait d'être maman qu'autre chose.»

