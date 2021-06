Les Foo Fighters reprennent Creep de Radiohead avec Dave Chappelle devant 20 000 fans

La pandémie qui paralyse le monde depuis le début de l’an dernier semble tirer à sa fin.

Et ça, ça veut dire que beaucoup de choses qu’on n’a pas vécues depuis un an et demi vont recommencer.

Prendre nos parents dans nos bras. Aller jouer aux quilles avec des amis. Échanger des gouttelettes avec des jolis étrangers lors de soirées dansantes.

Mais surtout, ça veut dire qu’à tous les 3-4 jours, une vidéo filmée lors d’un concert des Foo Fighters va devenir virale.

Eh oui, le confinement est à peine terminé et une vidéo de Dave Grohl et ses amis est déjà en train de circuler.

Les images ont été tournées dimanche soir à New York alors que les Foo Fighters ont eu l’honneur d’être le premier groupe à jouer devant une foule pleine au Madison Square Garden.

Pour marquer cet évènement historique, Grohl a invité un autre «Dave» sur scène avec le groupe pour chanter une pièce: Dave Chappelle.

L’humoriste de 47 ans a alors livré une performance plus ou moins juste, mais très sentie de Creep de Radiohead devant 20 000 personnes.

La veille, Chappelle avait lui aussi marqué l’histoire post-pandémique en jouant au Radio City Music Hall devant une salle comble.

Les deux prestations étaient réservées exclusivement aux gens qui avaient reçu deux doses de vaccin.

