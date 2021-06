Martin Matte partage une rare photo de lui avec ses enfants

Martin Matte a toujours été assez discret en ce qui a trait à sa vie personnelle. Mais en ce dimanche de fête des Pères, il a décidé de déroger un tout petit peu à ses habitudes en partageant une rare photo de lui avec ses deux enfants.

Joël Lemay / Agence QMI

En effet, si on a vu grandir Léo et Florence, les enfants fictifs de Martin Matte dans Les beaux malaises, il est plutôt rare que l'humoriste montre ses propres enfants. Le comique de 51 ans a publié, sur ses pages Facebook et Instagram, une adorable photo prise il y a de ça quelques années, avec ses deux enfants, Antoine et Marilou.

En fait, on a écrit plus haut que le partage de la photo était pour la fête des Pères, mais c'est peut-être aussi seulement pour le match de hockey, puisque toute la petite famille est aux couleurs du CH sur le cliché.





«Je mets beaucoup de temps et d’énergie sur ma carrière, mais je suis aussi papa. C’est pourquoi j’ai dit très tôt à mes enfants qu’ils passeront toujours deuxièmes», a-t-il écrit pour accompagner le cliché, avec tout l'humour qu'on lui connaît.

Il ajoute que les yeux rouges sont un hommage à Petry. Pas mal. • À voir: Jeff Petry a des yeux rouges terrifiants et les Québécois capotent

#GoHabsGo

Quand on dit que Martin Matte aime rester discret sur sa vie privée, en voici un bon exemple. Il y a quelques années, en vacances, l'humoriste avait partagé cette photo «avec sa copine». «Je ne fais pas ça souvent mais voici une photo avec ma blonde.»

#LOL



Bonne fête des Pères encore à tous les papas du Québec!



