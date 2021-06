Un cadavre flottant dans un port était en fait une poupée sexuelle

Une scène surréaliste est survenue la semaine dernière alors que les services d’urgence ont été appelés au secours d’une poupée sexuelle.

En fait, des personnes qui se trouvaient tout près des quais dans le port d’Hachinohe (nord-est du Japon) ont aperçu un corps flottant dans l’eau.

Sans plus attendre, elles ont contacté les ambulanciers, qui sont rapidement arrivés sur les lieux, accompagnés de policiers et de pompiers, peut-on lire sur Kotaku.



La YouTubeuse Natsuki Tanaka était sur place pour tourner une vidéo de pêche et elle a été témoin des événements.



«Pendant que je tournais une vidéo de pêche, j'ai pensé qu'un cadavre humain flottait et c'était une poupée sexuelle 😭💦», a raconté la jeune femme sur Twitter.



«Ensuite, il semble que quelqu'un ait mal compris et l’a signalé à la police, aux pompiers. Les services d'urgence se sont tellement rassemblés rapidement que la femme a été sauvée et ramenée en toute sécurité ... Oh», a-t-elle poursuivi, avec une touche d’humour.

Les photos accompagnant sa publication montrent en effet un déploiement de plusieurs véhicules de services d’urgence, en plus de nombreux spectateurs curieux.



Un autre internaute, PowerSportsVoW, a quant à lui été témoin de l’étrange moment où la poupée sexuelle a été tirée hors de l’eau.



Il s’en passe-tu des affaires au Japon!

